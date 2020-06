Un Québécois devient directeur général adjoint des Ducks

Le Québécois Martin Madden a été nommé assistant au directeur général des Ducks d’Anaheim, mardi. Il secondera ainsi Bob Murray.

Madden, fils de l’ancien directeur des Nordiques de Québec qui portait le même prénom, a œuvré à titre de directeur du recrutement amateur des Ducks au cours des 12 dernières années. Son nouveau rôle lui permettra non seulement de chapeauter toutes les activités de recrutement de l’équipe – professionnel et amateur –, mais aussi d’avoir un plus grand rôle dans les autres opérations hockey.

Titulaire d’un MBA de HEC Montréal, Madden a amorcé sa carrière dans le hockey comme recruteur pour les Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a ensuite occupé le même poste avec les Rangers de New York, puis pour les Hurricanes de la Caroline, chaque fois pour une période de sept saisons.