Washington imposerait encore des tarifs sur l’aluminium canadien

Le gouvernement américain s’apprêterait à imposer de nouveau des tarifs sur l’aluminium canadien si Ottawa refuse de réduire ses exportations au sud de la frontière, a rapporté l’agence de presse Bloomberg, lundi soir.

Ces droits de douane de 10 % pourraient être annoncés d’ici la fin de la semaine si le gouvernement de Justin Trudeau n’accepte pas les demandes de Washington. Ceci ferait en sorte qu’ils seraient en place pour le 1er juillet, qui constitue l’entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Le représentant au commerce de la Maison-Blanche Robert Lighthizer a fait part de ses préoccupations la semaine dernière concernant les difficultés de l’industrie américaine de l’aluminium, dont les ventes ont baissé et qui a vu les prix chuter avec la diminution de la demande lors de la pandémie de COVID-19.

«Il y a eu un bond de l’acier et de l’aluminium, surtout du Canada, un peu du Mexique, et c’est quelque chose que nous examinons. Nous parlons tant au Mexique qu’au Canada à ce sujet», a-t-il déclaré au comité des Finances du Sénat la semaine dernière selon Bloomberg.

Ironiquement, les grands producteurs d’aluminium des États-Unis ne s’entendent pas sur les mesures à prendre pour protéger leur industrie, puisque certains s’opposent à des tarifs contre le Canada.

L’association American Primary Aluminum, qui représente notamment les compagnies Aluminum Co. et Magnitude 7 Metals LLC, a exigé des tarifs de 10% parce qu’elle soutient qu’une hausse de l’aluminium venant du Canada a entraîné une chute des prix.

Toutefois, l’Aluminum Association of the U.S., qui représente des géants comme Alcoa et Rio Tinto, ainsi que des douzaines de fabricants de pièces en aluminium ont soutenu que les importations du Canada n’ont pas changé depuis 2017, a précisé Bloomberg.

Selon Alcoa, le vrai problème vient de Chine, dont le gouvernement subventionne cette industrie qui produit plus que ce que le marché est en mesure d’absorber.

Durant les négociations en vue de renouveler l’accord de libre-échange nord-américain, l’administration de Donald Trump avait imposé des tarifs supplémentaires contre l’acier et l’aluminium canadien. Imposés à la fin de mai 2018 à la hauteur de 25 % pour l’acier et de 10 % pour l’aluminium, ces tarifs avaient eu pour effet de faire plonger les exportations vers les États-Unis. Ils avaient été levés en mai 2019.