Comme dit le proverbe : Rendons à César ce qui revient à César

Je lisais ce matin les remerciements que vous adressait « Une femme libérée » qui avait expérimenté « ...qu’une peine d’amour ne dure pas toujours » même si elle vous en avait voulu quand vous lui aviez dit cela l’année dernière, alors qu’elle était dans la tourmente d’une séparation difficile.

Moi, je n’ai pas obtenu les mêmes résultats. Cinq ans après une séparation difficile, j’en veux toujours à mon ex de m’avoir laissée pour une autre, alors que lui file le parfait bonheur. La vie n’est pas juste !

A-M

Ne prendriez-vous pas un certain plaisir à continuer à vous faire souffrir ? Si votre réponse est non, je me demande alors pourquoi vous laissez cet homme de votre passé avoir la main mise sur votre vie d’aujourd’hui, cinq ans après les faits. C’est à vous de prendre les moyens de ne plus être hantée par votre passé.