Crack, cocaïne et champignons magiques saisis à Sherbrooke

Un homme de 22 ans et une femme de 21 ans ont été arrêtés après une perquisition de stupéfiants dans un logement de Sherbrooke mardi.

Le suspect dans cette affaire a tenté de faire l’expédition de 6800 grammes de cannabis, d’une valeur marchande d’environ 68 000$, dans une autre province.

Le groupe régional «Accès cannabis», composé d’enquêteurs du Service de police de Sherbrooke et de la Régie de police de Memphrémagog, a saisi de la cocaïne, du crack, des champignons magiques, 17 020$ en argent, une voiture de marque Ford Fiesta 2015 ainsi que du matériel lié au trafic de stupéfiants au 2872, rue Thivierge.

L’homme et la femme font face à des accusations de possession de cannabis illicite, de distribution de cannabis de plus de 30 grammes, de possession de cannabis en vue de le vendre et de vente de cannabis.

Ils ont été libérés sous promesse de comparaître.