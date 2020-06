Deux autres décès aux Jardins du Haut Saint-Laurent

Le dernier bilan fait état de deux autres pertes de vie au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent. Le total est de 32 morts à cet endroit depuis le début de la pandémie.

Malgré la fin de l'éclosion au Chartwell Manoir et Cours de l'Atrium, cette bonne nouvelle est assombrie ailleurs par deux décès supplémentaires. Trois cas de plus de COVID-19 ont aussi été dépistés au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, pour un total de 180 cas.

Mercredi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé sept nouveaux cas positifs sur le territoire. Ceci porte le total à 1817 personnes infectées et 175 décès.

Après la fin de la bataille au Jeffrey Hale, la santé publique a annoncé la levée de l’éclosion à la résidence Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium.

Au Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium, 39 usagers et 18 employés ont été infectés depuis le mois de mars, pour un total de 57 cas et sept morts.

À Québec, cinq établissements sont toujours sous le coup d’une éclosion qui n’est terminée.

Au CHSLD Le Faubourg, un 34e usager est notamment tombé malade. Enfin, la situation reste stable aux Jardins d’Évangéline, au CHSLD Hôpital général de Québec et à la Clairière du Boisé.