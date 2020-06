Le PEPS rouvrira ses portes le 13 juillet

Le PEPS de l’Université Laval rouvrira ses portes à la très grande majorité de ses usagers le 13 juillet.

Avant ce grand retour, les jeunes des camps de jour vivront leur première journée le 29 juin. Quant à la salle d’entraînement excellence réservée aux joueurs du Rouge et Or et aux athlètes d’Excellence sports Québec-Lévis, elle reprendra ses activités le 30 juin.

« Quand nous allions ouvrir, on voulait s’assurer que le maximum de plateaux soit ouvert, a expliqué le directeur adjoint du Service des activités sportives (SAS) et coordonnateur du Rouge et Or Jean-Noël Corriveau. On voulait que les usagers en aient pour leur argent. Les vestiaires et les douches seront fermés parce qu’on ne pourra pas s’assurer que la distanciation est respectée. C’est une bonne période pour retourner à la maison mouillée après l’effort contrairement à l’hiver. »

Seuls les habitués des deux piscines devront patienter. Le vieux bassin sera utilisé pour la formation et la requalification des sauveteurs qui se déroulera probablement sur une période de trois semaines et le nouveau est vide pour le moment.

Circulation limitée

Certaines règles devront toutefois être respectées. « Dans la salle d’entraînement, il faudra contrôler l’accès afin de s’assurer de respecter le maximum de 50 personnes qui peuvent se retrouver dans un espace intérieur, a mentionné Corriveau. Ça restreint un peu ce qu’on peut faire, mais c’est mieux qu’être fermé. J’imagine que le nombre va augmenter si tout se passe bien. »

« Dans l’avant COVID-19, les athlètes entraient et sortaient de la salle d’excellence, mais ça ne sera plus possible, de poursuivre Corriveau. On fonctionnera avec des réservations. La circulation dans le PEPS sera limitée en termes de nombre de personnes. La circulation se fera à sens unique parce que les gens ne doivent pas se rencontrer. Il faudra aussi installer des plexiglas aux comptoirs de service. »

Du lundi au vendredi

Pour ce retour à la normale le 13 juillet, le PEPS sera ouvert uniquement du lundi au vendredi. Le stade Telus ouvrira ses portes la même journée. Compte tenu des limites de 50 personnes, on y tiendra seulement des parties de soccer à 11 pour débuter. Quant aux plateaux extérieurs, ils sont rouverts depuis quelques semaines.

Il y aura un retour graduel des employés. « Les gens de première ligne débuteront le 29. Pour les autres, le mot d’ordre de l’Université est de continuer le travail à distance. »