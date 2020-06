L'Impact disputera son premier match le 9 juillet

L'Impact de Montréal amorcera le tournoi MLS is Back le 9 juillet, 20 h, à Orlando, avec un affrontement contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, a-t-il été annoncé mercredi.

Selon le calendrier de la compétition de retour au jeu de la Major League Soccer (MLS), a été dévoilé, le très attendu duel entre le Bleu-Blanc-Noir et le Toronto FC aura lieu le 15 juillet à 20 h. Puis, la troisième et dernière confrontation du onze montréalais lors du tournoi à la ronde aura lieu le 21 juillet à 22 h 30 contre le D.C. United.

Le premier match de la compétition aura lieu le 8 juillet à 20 h lorsque l'Inter Miami CF croisera le fer avec l’Orlando City SC.

Chaque formation de la MLS disputera trois rencontres dans le tournoi à la ronde, qui est constitué de six groupes (un groupe de six équipes et cinq groupes de quatre formations). Les trois meilleurs clubs du groupe A (celui à six formations) ainsi que les deux meilleurs des cinq autres groupes (B-C-D-E-F) accéderont à la phase éliminatoire. Ils seront rejoints par les trois meilleures équipes parmi les clubs restants.

La grande finale du tournoi aura lieu le 11 août.

Les trois affrontements de l’Impact en phase de groupe seront diffusés à la chaîne TVA Sports, tout comme le choc floridien.

Les Groupes

• Groupe A: Orlando City SC, Inter Miami CF, New York City FC, Union de Philadelphie, Fire de Chicago, Nashville SC

• Groupe B: Sounders de Seattle, FC Dallas, Whitecaps de Vancouver, Earthquakes de San Jose

• Groupe C: Toronto FC, Impact de Montréal, D.C. United, Revolution de la Nouvelle-Angleterre

• Groupe D: Real Salt Lake, Sporting de Kansas City, Rapids du Colorado, Minnesota United FC

• Groupe E: Altanta United FC, FC Cincinnati, Red Bulls de New York, Crew de Columbus

• Groupe F: Los Angeles FC, Galaxy de Los Angeles, Dynamo de Houston, Timbers de Portland