Tarifs sur l’aluminium canadien: des «tactiques d'intimidation» dit Unifor

TORONTO – Le syndicat Unifor estime que les menaces d’imposition de nouveaux tarifs sur l’aluminium canadien par l’administration américaine sont des «tactiques d'intimidation» et implore le gouvernement Trudeau de ne pas céder.

Selon des rumeurs, Washington considère réimposer des tarifs sur l’aluminium canadien si Ottawa refuse de réduire ses exportations au sud de la frontière.

Mercredi, Unifor a demandé à Ottawa de rester ferme face à ce qu’elle qualifie de «campagne de désinformation».

Selon l’agence «Bloomberg», l’association American Primary Aluminum (APAA), qui représente notamment les compagnies Aluminum Co. et Magnitude 7 Metals LLC, a exigé des tarifs de 10 % soutenant qu’une hausse de l’aluminium venant du Canada a entraîné une chute des prix.

«Je vous exhorte à rejeter toute demande de concession des autorités américaines à ce sujet», a écrit le président national d'Unifor, Jerry Dias, dans une lettre envoyée mercredi au premier ministre Justin Trudeau.

«Nous ne devons pas permettre à ces tactiques d'intimidation de réussir. Je vous exhorte à rester ferme face à cette campagne de désinformation et à rejeter tout quota qui perturberait à nouveau l'industrie canadienne de l'aluminium et entraînerait des licenciements inutiles.»

Rappelons que l’administration de Donald Trump avait imposé des tarifs supplémentaires contre l’acier et l’aluminium canadien entre mai 2018 et mai 2019.

Unifor estime que cette imposition n’était pas justifiée la première fois et que les nouvelles allégations sont arbitraires.

«L'allégation de l'APAA ne tient pas non plus compte des vents contraires auxquels fait face l'industrie, y compris le ralentissement économique provoqué par la COVID-19 ainsi qu'une augmentation spectaculaire des importations étrangères non canadiennes en provenance de pays comme la Chine et la Russie au cours de la dernière décennie», a-t-on spécifié par communiqué.