Yanni Gourde à l'aise avec l’idée d’un retour au jeu

L’attaquant québécois Yanni Gourde reste aux aguets, mais ne remet clairement pas en doute l’idée d’un retour des activités dans la LNH en juillet malgré l’augmentation de cas de COVID-19 dans plusieurs États américains, notamment en Floride, où le Lightning de Tampa Bay vient de rouvrir son centre d’entraînement quelques jours après sa fermeture.

Vendredi dernier, le Lightning a mis un terme temporairement à la phase deux du protocole de retour au jeu quand trois de ses joueurs et deux membres du personnel de l’équipe ont été déclarés positifs au coronavirus.

Le dossier du retour au jeu, avec des camps d’entraînement qui s’amorceraient le 10 juillet et des matchs qui reprendraient en août, n’est pas sans diviser les joueurs. Certains prêchent pour un retour au jeu, tandis que d’autres ne se sentent pas à l’aise.

Dans le camp du Lightning, touché directement par la pandémie, Yanni Gourde préfère faire confiance à la LNH et à l’Association des joueurs.

«Je suis à l’aise avec le protocole qu’ils ont mis en place. C’est très sécuritaire et on sent que la santé des joueurs est priorisée», a-t-il indiqué dans un entretien téléphonique avec Le Journal.

Vivement la bulle

Même s’il croit que la ligue fait tout en son pouvoir pour assurer la sécurité des joueurs et celle du personnel, Gourde affirme que la logistique sera plus simple quand tout ce beau monde sera rassemblé dans une ville hôtesse avec des tests réguliers.

«C’est sûr qu’avant qu’on se retrouve à l’intérieur d’une bulle, on se met plus à risque», a-t-il concédé.

«Il faut quand même faire confiance au protocole. La ligue va nous placer en sécurité. À Tampa, c’est arrivé et tout le monde va faire en sorte que ça n’arrive plus. Il faut faire doublement attention à nos sorties et où on va, c’est évident», a-t-il poursuivi, sans toutefois en dévoiler davantage sur les mesures prises à l’interne depuis l’éclosion.

Cette semaine, la Floride a franchi le cap des 100 000 cas, dont environ le quart serait survenu depuis le 11 juin.

Pas à la légère

Les joueurs et les membres du personnel atteints chez le Lightning seraient asymptomatiques ou ressentiraient tout au plus une légère fièvre, mais l’auteur de 151 points en 254 matchs dans la LNH n’entend pas baisser la garde pour autant.

«Les recommandations de la santé publique doivent être prises au sérieux. Les joueurs de la LNH sont jeunes et tant mieux si les symptômes sont légers, mais il faut respecter la logistique et faire les choses de façon sécuritaire. Il ne faut pas s’exposer et risquer qu’un joueur ou tout membre du personnel développe des symptômes plus graves», a-t-il insisté.

En pesant le pour et le contre, il ne fait toutefois aucun doute pour Gourde que le niveau de confort pour revenir au jeu est élevé en dépit du contexte actuel.

«Absolument, a-t-il tranché. Mais là, je parle seulement pour moi. C’est mon opinion personnelle et je ne suis pas à l’aise à dire ce que les autres peuvent en penser.»

Advenant un retour au jeu comme prévu, le Lightning devra d’abord prendre part à un mini-tournoi à la ronde avec les Bruins, les Flyers et les Capitals pour déterminer le classement des quatre équipes de tête dans l’Association de l’Est.