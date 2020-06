DODDRIDGE, Madeleine

À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Madeleine Doddridge. Elle était la fille de feu M. Joseph Doddridge et de feu Dame Irène Rousseau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Nancy (René Jobin), ses petits-enfants: Kevin, Valérie (Guillaume Langlois), ses arrière-petits-enfants Jacob et Justin; sa sœur Colette (feu Jean-Paul Arseneault), le père de ses enfants Raymond Daigle (Carole Dion); son beau-frère et sa belle-sœur Réjean et Gemma Lefrancois, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle rejoint ses parents, ses frères et sœur: Gilles, Jean (Pauline Drolet) et Ginette, ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude (Doris Ross), Madeleine (Marcel Dion), Ginette (Eddy Lambert). La famille recevra les Condoléances auà partir de 13h,Remerciement à tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.