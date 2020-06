VIEL, Alain

La famille d'Alain Viel a le regret de vous annoncer son décès, survenu le 8 juin 2020 à Québec, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec; il venait d'avoir 61 ans. Né à Dégelis, il était le fils de Lucille Boucher et Albert Viel. Il demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances à laEn raison des circonstances, les cendres du défunt seront inhumées à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, son épouse, Maryse Bouchard; ses trois enfants: Julie (Jean-Marc Bélanger), Stéphanie (Simon Grondines), Maxime (Jennifer Labrie); ses trois petits-enfants: William, Béatrice et Alice; sa sœur ainsi que ses frères: Sylvaine (feu Jacques Castonguay), Valmont (feu Guylaine Landry), Raynald (Martin Paré), Bernard (feu Lise Gauthier), Claude (Réjean Simard); sa belle-sœur et ses beaux-frères, Raymond (Thérèse Castonguay), Claude (feu Diane Lincourt), Simon, Christiane (Michel Papillon), Vital (Huguette Laflamme), Martin (Denyse Martin); ainsi que de nombreux autres membres de la famille et amis. En mémoire d'Alain, et au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, (IUCPQ, aussi appelé l'Hôpital Laval), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc: 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca