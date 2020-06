MORIN, Réal

À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 4 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Réal Morin, fils de feu monsieur Théophile Morin et de feu madame Olive Coulombe. Il demeurait autrefois à Saint-Étienne de Lauzon. Il était le frère de feu Pierre (feu Lucille Plamondon), feu Ernest, feu Paul, feu Yvan (feu Louisette Marois), feu Benoit, Estelle (feu Robert Dion), feu Gemma (feu René Arguin) et de feu Simone (feu Albert Bernard). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du Littoral. https://www.mspdulittoral.com/ La famille vous accueillera auà compter de 9h.