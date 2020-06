LANGEVIN, Donald

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Donald Langevin. Né à Québec, le 3 juin 1956, il était le fils de dame Florence Nolan et de monsieur Rodrigue Langevin. Il demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àOutre sa conjointe Guylaine, monsieur Langevin laisse dans le deuil ses enfants: Karine (Martin Sarrazin) et François (Julie Lépine); ses petits-enfants : Arthur, Adèle, Liam, Marie-Rose, Édouard; ses frères et belles-soeurs : Denis (Nicole), Michel (Johanne), Claude (Nathalie), Guy (Hélène); les membres de la famille de sa conjointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (module B) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci particulier à Nicole pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les Funérailles sont sous la direction de :