BOUCHER, Denise Tremblay

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21mars 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Denise Tremblay, épouse de M. Jacques Boucher. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Dominic (Annie Barrette), ses petits-enfants : Charles, Ludovic et Julia-Kim ; les enfants de son époux : Marco (Mélanie Jean) et Christian (Stéphanie Gauthier) et leurs enfants : Jacob et Marie-Laurence ; sa sœur, ses frères et ses belles-soeurs : Céline (feu Réjean Morel), Jean-Pierre (Marjolaine Tremblay), Claude (Francine Bouliane) et Michel (Hélène Germain) ; ses belles-sœurs de la famille Boucher : Ginette (feu Jean-Noël Jacques) et Huguette (feu Denis Beaulieu) ; un proche Danny Boudreau et sa famille, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org