SAVARD, Carmelle

Au CHUL, le 16 juin 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Carmelle Savard, épouse de feu monsieur André Loranger, fille de feu monsieur Émilien Savard et de feu dame Germaine Perreault. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures et était native de Saint-Alban.L'inhumation privée suivra au cimetière de Saint-Alban. Madame Savard laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Ginette (Denis Audet), Line (Denis Couture) et Mario (Louise Plante); ses petits-enfants: Isabelle, Jean-Philippe, François et Simon; ses arrière-petits- enfants: Émy, Évelyne, Éloïse et Charles; ses frères: Roland (Normande), Rénald (feu Aline), Roger (Lise), Richard; sa belle-sœur Eva (feu Alexandre Montambault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux et leur fille Lorraine; ses frères et sœurs: Françoise, Paul-Eugène, Georgette, Jean-Louis, Robert, Jacques et Martin; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Loranger: Eugène, Lucienne, Cécile, Maurice, Marie, Rachel, Yvonne, Joseph, Auréa, Mélina, Germaine et Armance. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement le Manoir du Verger et du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon.