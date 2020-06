CÔTÉ, Françoise Arial

Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant, le 30 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Françoise Arial, épouse de monsieur Gaston Coté, fille de feu Marie-Anne Laforme et de feu Napoléon Arial. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-Josée (Pierre Ouellet) et Thérèse (Michel Doyon); ses petits-enfants: Claudy (Martin Chabot), Philippe et François (Julie Tawell); ses arrière-petits-enfants: Mila et Mathieu; ses belles-sœurs: Lucille Bisson (feu Jacques Arial) et Antonia Côté (feu Jean-Paul Duchesne); plusieurs neveux, nièces ainsi que sa grande amie Gemma Daigle. La famille tient à remercier le personnel du centre Alphonse-Bonenfant à l'Île d'Orléans pour leur dévouement exceptionnel et les bons soins prodigués au cours des 5 dernières années.