FRADETTE, Guy

Au CHSLD de Saint-Anselme, le 11 juin 2020, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Guy Fradette, époux de madame Raymonde Saindon, fils de feu Jules Fradette et de feu Marie-Antoinette Miller. Outre son épouse chérie, il laisse dans le deuil ses filles adorées: Chantale (Michel Baron) et Hélène (Daniel Drouin); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Charlotte, Julianne et Mathyas Grenier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jules Fradette (Lise Blais), feu Denise Fradette (Thomas-Louis Simard), Gisèle Saindon, Claudette Saindon (Réal Provencher), Raynald Saindon (Juliette Gagnon), Daniel Saindon (Sylvaine Lebel), Linda Saindon (feu Raymond Mercier) et de Sylvie Saindon (Olier Bérubé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Fradette et Saindon; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Saint-Anselme, tout spécialement à Janik et Patricia pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jonction pour elle (https://www.fondationjonctionpourelle.com/). La famille vous accueillera au:à compter de 9h.