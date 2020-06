FORTIER, Monique Vallière

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Monique Vallière, épouse de feu monsieur Antonio Fortier. Née à Québec, le 24 mars 1945, elle était la fille de feu dame Blanche Aubé et de feu monsieur Léopold Vallière. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval.Madame laisse dans le deuil ses enfants : Eric (Louisette Marceau), Nancy (Jean-Yves Liberge); ses petites-filles : Ariane et Laurie; son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : André (Micheline Marcoux), Noël Fortier (Lucie Dion), Jean-Pierre Fortier (Suzanne Boivin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Manoir des chutes et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les excellents soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de