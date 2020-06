POULIOT, Denis

Au CHSLD de Sainte-Marie, le 14 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Denis Pouliot. Il était le fils de feu M. Joseph Pouliot et de feu Mme Marie- Reine Cloutier. Il demeurait à Sainte- Marie.Il est allé rejoindre son frère Guy (feu Mignonne Drouin) et laisse dans le deuil ses sœurs: Denise et Reine (Laurent Garant). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD de Sainte-Marie, ainsi que le Dr Yvan Mathieu, pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: Maison de la famille Nouvelle-Beauce: https://www.maisonfamillenb.com/