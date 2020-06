GUAY, Jean-Claude

À l'Hôpital de Montmagny (CSSS), le 24 mars 2020, à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Guay, époux de madame Louise Latulippe, fils de madame Rose-Aline Mercier et de feu monsieur Léopold Guay. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil outre son épouse et sa mère, sa sœur, Claudette (Gaston Tremblay); ses frères : Conrad (Louise Demers) et Jean-Yves; ses belles-sœurs: Jocelyne et Lyne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLa famille tient à remercier le personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny https:// www.jedonneenligne.org/fondationhdm