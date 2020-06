GAMACHE, Jacques

À Laval, le 28 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jacques Gamache, époux de feu Gabrielle Côté. Il laisse dans le deuil son fils Alain (France), ses petits-enfants: Frédérick, Simon et Samuel (Marie-Pier); son frère Renaud, sa sœur Claudette (Jean-Claude), ses belles-filles: Renée, Michelle (Martin) et Lyne (Richard); ainsi que d'autres parents et amis.