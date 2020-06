LABERGE, Yvette

À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le 7 juin 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Yvette Laberge, épouse de monsieur Simon Chamberland et fille de feu Lucien Laberge et de feu Lucille Simoneau. Elle demeurait à Armagh, autrefois de Saint-Étienne-de-Lauzon. La famille accueillera parents et ami(e)s auElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils : François (Mylène Labbé) et Marc (Clermont Houle) et sa filleule préférée Nancy Gagnon (Mark Beauvais) ; ses petits-enfants : Jade, Lorianne, Élodie et Antoine; ses frères et sœurs : feu Fernand (feu Jeannette Béland), feu Marcel, feu Jeannine, Madeleine (feu Lucien Roy), Benoît (Pierrette Bélanger), Pauline (feu Raymond Buteau), Mariette (feu Normand Bouchard), feu Jacques, Roger (Diane Chevanel), Monique (feu Jean-Claude Gagnon), Jeannette (feu Georges Tenta)et Denis (Diane Filteau). De la famille Chamberland, elle laisse dans le deuil: feu Maurice (Cécile Vigneault), Hélène (Jean-Pierre Giguère), Denise (Jean Breton), Agathe (Michel Marcoux), Jean (feu Lise Carrier), Sylvain(Carole Boucher) et feu Michel. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous voulons remercier la Maison Michel-Sarrazin pour les soins reçus. Un très grand merci à tout le personnel de l'établissement, toutes occupations confondues pour la gentillesse, la bonté, la douceur et l'amour manifestés à Yvette ainsi que l'empathie palpable de tous. Des mercis à tous les professionnels de soins à domicile du CLSC de Bellechasse. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, Tél.: 418-688-0878 ou la Société des tumeurs Carcinoïdes-NeuroEndocrines du Canada, 333 Pitt Street, Suite 10, Cornwall, Ontario, K6J 3R1 - https://cnets.ca/support-us/donations/. Madame Laberge a été confiée à la