MARTEL, Nicole

À Saint-Raymond, le 17 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Nicole Martel, épouse de feu monsieur Marc-André Frenette, fille de feu monsieur Georges L. Martel et de feu madame Amélia Huot, elle demeurait à Saint-Raymond. L'inhumation aura lieu en privée au cimetière de Saint-Raymond jeudi 25 juin. Elle a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants bien- aimés: Manon (Benoit Cantin) et Serge; ses petits-enfants: Cyndie (Sébastien Piché), Pierre-Olivier (Mélissa Beaupré) et Alexandre Cantin; son arrière-petit-fils William Cantin. Elle est allée rejoindre sa fille Marlène. Elle laisse ses frères et sœurs: feu Roland (Rita Lapointe), Rollande (feu Rock Trudel), Antoinette (feu Damien Lapointe), Réal (Madelaine Cantin), Françoise (Yvon Savard), Louisette (feu Gilbert Savard), René (Diane Moisan), Réjean (Francine Alain), Jacques (Vivianne Cantin) et Henriette (Richard Moisan); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette: feu Thérèse (Henri Darveau), Alexandre (Cécile Doré), feu Émilienne (feu Jean-Paul Doré), feu Rolland (Marguerite Thérieault), Evelyne (feu Jean-Baptiste Jackson), Fernand (feu Micheline Vaillancourt), Solange (Normand Grégoire), Diane (feu Yves Lauzier) et Lauréanne (Rolland Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout spécialement le personnel du 3e étage de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère et leur humaniste en ces temps difficiles, également un merci tout spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.