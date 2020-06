FONTAINE, Yolande Dubé

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Yolande Dubé, épouse de M. Rémi Fontaine. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et amis à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Suzie (Stéphane Garneau) et Sylvain (Sophie Lescault) ; sa petite-fille préférée Jennifer Garneau, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Réal (Gaétane Tapin), Danielle (Raynald Tardif), Manon (Martine Desroches), feu Claudette (feu Gérard Duchaine) et feu Raymond (Nicole Savard) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine : feu Raymond (feu Thérèse Roy), feu Gertrude (feu Paul-Émile Carrier), Paul-Eugène (Jacquelin Fontaine), Yvette (feu Gaston Fontaine), feu Maurice, feu Jean-Yves, feu Margot (feu Robert Fortin), feu Charles-Henri (Régina Drapeau), Jean-Guy (feu Gertrude Roberge, Tonya Roberge), Denis (Fernande Roberge), René (Lyne Lavoie), feu Marcel (Anita Coats), Gilles (Gisèle Pelchat), Lucille, feu Rollande (Gilles Dion), Annette (Denis Plante) et feu Bertrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, principalement ceux du 5ième étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, Chemin Ste-Foy, Local 101, Québec, QC G1S 2P7, www.rein.ca/ quebec