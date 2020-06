BERGERON, Gilles

Le 20 juin 2020, est décédé entouré de l'amour des siens au Centre d'hébergement des Pensées de Jonquière, à l'âge de 78 ans, Monsieur Gilles Bergeron, époux de feu dame Esther Fortin, demeurant à Jonquière. Il était le fils de feu M. Joseph Bergeron et de feu dame Marcelle Côté.Il laisse dans le deuil ses fils: Guy Bergeron (Marjorie Gauthier), Dany (Hélène Côté) et Marc (Chantale Comeau); ses petits-enfants: Raphaël (Amélie Vézina), Sandryne, Zack, Maïka et Janily (Michaël Dallaire); ses frères et soeurs: feu Roger Bergeron (feu Claudette Bilodeau), feu Claude (Marie-Claire Lapointe), feu Denis (Lisette Fortin), feu Gérard (Diane Gagnon), feu Richard (feu Huguette Corneau), Monique (feu Evaris Bélanger) et Jules-Henri; ses beaux-frères et belles-soeurs: Réjeanne Fortin (Guy Normandeau), Lisette (feu Denis Bergeron), Ghislaine, Constance (feu Jean-Eudes Lapointe), feu Marjolaine (feu Jocelyn Maltais), feu Ruth (Bernard Cloutier), Alain (Diane Bergeron), feu Pauline (Gilles Racine), Jocelyn (Joane Fortin) et Germain (Noëlla Tremblay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier les Dr Sharlène Côté et Dr Françoise Turgeon, tout le personnel du Centre d'hébergement des pensées ainsi que les résidents pour les bons soins prodigués envers leur père. Faire parvenir vos dons à maison de soins palliatifs du Saguenay au lien suivant : https://mspsaguenay.ca/paiement/faire-un-don Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Bergeron et partager un souvenir, visitez notre site au www.naultetcaronstefamille.ca