CÔTÉ, Denis

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juin 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Côté, époux de madame Diane Paquet, il était le fils de feu dame Judith Bélanger et feu monsieur Paul Côté. Il demeurait à Saint-Raymond de Portneuf.Il laisse dans le deuil, outre son époux Diane, ses enfants: Stéphane (Francine Veilleux), Patrick (Mélanie Tremblay) et Danny (Manon Boivin); ses petits-enfants: David, Noémie et Jacob; ses sœurs et ses frères: Lise (Michel Mofette), Danielle (Michel Courcy), Pierre (René Pépin), Suzanne (Gilles Barbeau), Sylvie (Johanne Duval) et Linda (Robert Vallée); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Paquet: Madeleine (Jean-Marie Marcoux) et Louise (Denis Saindon). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus en particulier madame Prescilla (infirmière) et Mme Denise pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél.: (418) 683-8666, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire