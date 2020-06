CANTIN, Gracia Bédard

À l'Hôpital Chauveau, le 6 juin 2020, est décédée à l'âge de 95 ans et 11 mois, madame Gracia Bédard, épouse de feu monsieur Wilfrid Cantin. Elle était la fille de feu monsieur Roméo Bédard et de feu dame Graziella Hamel. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Augustin-de-Desmaures.et de là, l'inhumation des cendres se fera au Cimetière Les Jardins Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nicole Parent), Diane (Yvon Dumais), Mario (Martine Ruel) ainsi que feu André (Nicole Delisle) et feu Richard; ses petits-enfants: Annie, Christian, Jean-François, Yan, Stéphanie, Maxime, Pierre-Olivier ainsi que leur conjoint et conjointe; ses 15 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Rachel (feu Henri Gauvin), Madeleine (Roland Boivin), Armand, Laurette (Jean-Paul Careau), Réjeanne et André (Marthe Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin: Jacqueline (feu Robert Rochon), Lauretta Hamel (feu Gaston Cantin) et Jeannine Belleau (feu Florian Cantin); ses neveux et nièces; cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs: Jeannette (feu Gaston Julien), Lucille (feu Georges Alexandre) et Lucien (feu Jeanne-Berthe Gingras) qui l'ont précédée, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Cantin: Monique (feu Adrien Fiset), Rachel (feu Dominique Delisle) et Albertine. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Contemporaine ainsi que l'Hôpital Saint-François-d'Assise, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.