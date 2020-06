MAROIS, Suzanne

Le 11 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Suzanne Marois, après plus de 4 décennies de résilience, de combativité et d'amour qui nous remplissent d'admiration. Elle était l'épouse de monsieur André Rouleau, fille de feu madame Germaine Boivin et de feu monsieur Henri Marois. Elle demeurait à Beaupré.Elle laisse dans le deuil, outre André, son mari depuis 52 ans; ses enfants: Anne Sophie et Maxime ; ses petits-enfants : Clarence-Olivier et Romane; ses sœurs et frères : Cécile (feu Jean Labrecque), Claire (feu Claude Potvin), Yvette (feu Marcel Parent), feu Thérèse (feu Pierre Montgrain), feu Gérard (feu Annette Girouard), et feu Roger (Thérèse St-Hilaire) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rouleau : feu Roger, feu Gaston (Gisèle Lamontagne), feu Roland (Marie-Paule Gagné), feu Yolande (Yvan Delisle), feu Guy (Colette Gagné), Jeannine (feu Gilles Émond), feu Jacques (feu Nina Sampson), Thérèse (feu Ghislain Giroux), et feu Claude; ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont Gaétan Drolet (feu Pierrette) et son ange gardien Lynne L'heureux. La famille remercie les infirmières et préposées du CHSLD de Beaupré, tout particulièrement Guylaine Paradis et Louise Bordeleau.