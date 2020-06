PROULX, Angéline Lehoux

Quand ses yeux se sont fermés, un ange s'est créé ! Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes de Québec, le 16 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Angéline Lehoux, épouse de feu Jean-Louis Proulx, fille de feu Dorveni Lehoux et de feu Olida Perron. Elle est née et a vécu à Saint- Séverin (Beauce) jusqu'à ce que sa santé l'en empêche dans les dernières années de sa vie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Martine Desrochers) et Pierre; ses petits-enfants: François et Simon; sa sœur: Rose-Aline; ses beaux-frères et belles-sœurs: Angéline Proulx (Rosaire Sylvain), Joseph Proulx, Marie Proulx, Jacques Sylvain, Monique Godbout et Janine Ferland. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Lehoux et Proulx ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s.La direction de la célébration a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la Résidence O'Roy, du CHSLD de Beauceville et du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués après qu'elle ait dû quitter son domicile en 2008. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes (6000, 3e avenue Ouest, Québec, G1H 7J5): https://www.chsje.com/fondation/ , à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route de Président Kennedy Nord, C.P.1, Sainte-Marie, G6E 3B4): https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Séverin).