GOSSELIN, Valère

À l'IUSMQ, Québec, le 16 juin 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Valère Gosselin, époux de dame Jeanne Rosa. Né à Courcelles, le 28 décembre 1929, il était le fils de feu dame Catherine Boisselle et de feu monsieur Bénigne Gosselin. Il demeurait à Québec arr. Beauport.Outre sa conjointe Jeanne, monsieur Gosselin laisse dans le deuil ses enfants: Lise Gosselin (Laurent Pérusse), Charles Gosselin (Dominique Richard), Michelle Gosselin (Robert Ménard); ses petits-enfants: Élie, Alysson (Stacey), Caroline (Ben), Isabelle (Camélien), David; ses arrière-petits-enfants: Éloïse, Maëlle, Julianne, Ethan, Ashton; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement Annie, Marie-Ève, Martin et les membres du personnel de la résidence La Beauportoise qui se sont occupés de Valère avec dévouement, sensibilité et bienveillance depuis novembre 2017 en lui prodiguant tous les bons soins. Un merci spécial à Dre Marie-Josée Latouche pour son humanisme et son grand soutien et un sincère merci à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de