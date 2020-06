BLAIS, Renée

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juin 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Renée Blais, fille de feu monsieur Paul-Eugène Blais et de dame Rollande Morin. Elle demeurait à Québec et autrefois originaire de St-Paul-de-Montminy.Elle laisse dans le deuil, son fils unique: Marc-André, ses frères et sœurs: Daniel, Andrée, Mona et Sylvain; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous ses amis et proches. La direction a été confiée à la