LECLERC, Rita

À la résidence Côté Jardins de Québec, le 28 avril 2020, est décédée à l'âge de 98 ans et 4 mois Mme Rita Leclerc, fille de feu Mme Marie Ouellet et de feu M. Philémon Leclerc. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Claudette (Yvon Bérubé), Lisette (Raynald Paré). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Léonidas (feu Marthe Vachon), feu Benoit (Mona Ouellet), feu Gaétane (feu Guy Gagnon), feu Bertrand (feu Huguette Boucher), feu Olivette (feu Servule Morneau), feu Daniel (Rita Marcil) et feu Guildo (Raymonde Berger). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à la Résidence Côté Jardins pour la qualité des services et des soins reçus ainsi qu'au personnel pour son professionnalisme et son dévouement. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la