SERVAIS, Jean

LA VIE EST BELLE ! Tel était le leitmotiv de monsieur Jean Servais, décédé le 13 mars 2020 à l'âge de 89 ans. Fils de feu Arthur Servais et de feu Clara Labadie, il a rejoint sa chère épouse Charlotte Desjardins, sa " Charlot ", avec qui il a vécu pendant 65 ans. Toujours soucieux du bien-être de sa famille, c'est dans l'amour et la foi qu'il a vu celle-ci s'agrandir avec ses six enfants et leur conjoint(e): Denis (Johanne Cloutier), Jacques, Yves (Pauline Martin), Sylvie (Maurice Dumas, feu Hervé Bélanger), Odette (Jean Caron) et Marie (Bruno Gagnon). Ont également égayé sa vie sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants: Marie-Pier (sa mère Marie-Andrée Matte), Julie (Cesar Sylvestre, Viviann et la petite à venir), François, Claudia (David Richard, Juliette, Emma et Alice), Myriam (Jean-Pierre Poinsignon), Étienne (Amélie Morin-Rouleau) et Marie-Michèle. Sa fratrie, dont il était l'ainé, a toujours compté pour lui: Denise (feu Gérard Robert), feu Marcel (feu Rita Turcotte), feu Diane (Guy Paradis), Gilles (Monique Déry), feu Michel (Gizella Kovac), feu Pierre (Clémence Poulin), Nicole (André Simard) de même que la famille Desjardins: Laurent (Jeannine Gagnon), Claude (Jacqueline Guérin), Monique (feu Willem Ekker), Louise (feu Denis Trudelle), feu Guy (feu Pierrette Fortier), feu Gilles (Élisabeth Béchard), feu Michel (Cécile Lederer) et leurs familles. Remerciements sincères aux professionnels dédiés aux soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise et au personnel de la résidence Le Laurentien pour les attentions et soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, à lade 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. La famille sera reconnaissante des dons commémoratifs faits à la Société canadienne de la sclérose en plaques, division Québec 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Québec Téléphone : 418 529-9742 Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca Des formulaires seront disponibles sur place.