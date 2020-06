COTÉ, Jeannine Hamel

À la résidence Christ-Roy de Québec, le 16 juin 2020, à l'âge de 91 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Jeannine Hamel, épouse de feu Gustave Côté. Fille de feu Joseph Hamel et de feu Yvonne Jobin, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Gilles Paquet) et Jocelyn; ses petits-enfants: Martin (Élisabeth Prince), Sylvain (Stéphanie Lombaert) et Marilyne et leur mère: Carole Dubé; ses arrière-petits-enfants: Abygaëlle, Juliette, Gaspar, Cédric, Agathe, Dérek, Charlotte et Jeanne; ses enfants d'accueil: Huguette Guimond (son fils Carl), Mario Lemay (Louise Laliberté) et Christian Lemay; son frère: feu René (feu Georgette Paquin); ses sœurs: feu Denise (feu Candide Morissette), feu Lise et feu Irène; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Roméo (Denise Allard), Raymond (Anita Rochette), Richard (Rachel Germain), Denise, feu Jeannette (feu Albert Carpentier, feu Roger (Liliane Larochelle), feu Rolland (feu Rollande Côté), feu Émiloda, feu Marcel (feu Brigitte Julien), feu Rita (François Racette), feu Guy, feu Marie-Claire (feu Ludger Girard), feu Carmelle (de feu Bernadin Amyot), feu André B. (Céline Roy), feu Guy ( feu Mariette Marois), feu Yvon (feu Nicole Vachon) et feu Jean- Marie O.M.I.. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s fidèles. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :L'inhumation des cendres se fera dans l'intimité de la famille. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du 6ième étage du centre d'hébergement Christ-Roy pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Hamel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire un don au Comptoir Louise et Frédéric (290, Chemin Ste-Foy, Québec, Qc G1V 1W4) ainsi qu'à Noël du Bonheur (Christ-Roy, No. 117). Pour rendre hommage à Mme Hamel, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com