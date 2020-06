LACOMBE, Yvan

À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 17 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Yvan Lacombe, époux de madame Colette Samson. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lacombe et de feu dame Albertine Isabelle. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette, ses filles : Johanne (Raymond Thibault), Caroline (Dany Bernier), ses 4 petits-enfants : Myriam et Mégane, William et Étienne, son frère : Guy Lacombe (Denise Fournier), il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Thérèse (Laval Richard), Gabrielle (Aimé Gaudreau, Marie-Paule Pettigrew), Jacqueline (Lorenzo Corriveau), Jeanne D'Arc (Jules Corriveau), Suzanne, Solange, Florence, Jean-Paul (Lucille Laforest), Raymond (Simonne Casault), Claudette, Denise (Adrien Bélanger). Il laisse également dans le deuil : ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson : Jean-Paul (Evelyne Fortin), Louise (Jean-Denis Blais), feu André (feu Louisette Paquet), feu Marcel (feu France Gauthier, Dorothée Lamontagne), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la