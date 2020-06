BEAULIEU, Rolande Michaud

À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 juin 2020, entourée de ses enfants est décédée à l'âge de 93 ans et 5 mois, Mme Rolande Michaud, épouse de feu M. Léonard Beaulieu; fille de feu Mme Alexina Lagacé et de feu M. Henri Michaud. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront parents et ami(e)s à lasuivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de : feu Raynald (Diane Dionne), Louisette (Alain Michaud), André, Aline, Lise, Martine (Pierre Raymond), Hélène (André Raymond). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Christian (Sophie Chaloux), Dominic (Karine Labbé), Annie (Étienne R-Perron), Martin (Chantal Ridorossi), Yannick (Isabelle Lizotte), Amélie (Mathieu Thomassin), Jean-Christophe (Suzette Guo), Camille (Félix Brouillette), Laurie (Jordy Pirson), Maxime; ses arrière-petits-enfants : Sarah-Jeanne, Ian Olivier, Coralie, Léa, Raffaele, Julia, Fay, Léonard, Hubert, Arno, Clara, Agathe, Henri, Théo, Kamylle, Kim, Sara, Grégoire. Elle était la sœur de : feu Laura (feu Alphonse Richard), feu Albert (feu Blandine Deschênes), feu Camille (feu Marthe Dancause), feu Thérèse (feu Thomas Rivard), feu Simon (feu Rollande Bélanger), feu Gérard (Janette Bérubé). Elle était la belle-sœur de : feu Gérard (feu Jeanne Caron), feu Roland (Jeannine Couture), feu Paul-Émile (feu Rollande Langelier), feu Conrad (feu Colombe Tremblay), feu Jean-Eudes (feu Gisèle Ouellet), feu Simon (feu Marie-Paule Couture), feu Thérèse. Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Michaud et Beaulieu, ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tout le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués et le support apporté aux membres de la famille; au personnel de la résidence Place de l'Étoile pour leur dévouement, leurs bons soins et le professionnalisme au cours des 5 dernières années. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. La direction des funérailles a été confiée à la