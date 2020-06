BOUTET, Lucille Lapointe

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Lucille Lapointe, fille de feu monsieur Napoléon Lapointe et de feu madame Germaine Bélanger. Elle était l'épouse de feu monsieur Gilles Boutet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMadame Lapointe laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Mario Belley), Martine (Louis Hamel) et Claude; ses petits-enfants: Marc-André et Simon-Pierre (Emmanuelle Boyer); son frère et ses sœurs: Gaëtan, Huguette (feu Bernard Bégin) et Christiane (Michel Grenier, diacre); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacqueline Chalifour (feu Germain Lapointe), Dr René Gourgues (feu Yolande Boutet), Ginette Lévesque (feu Jean-Paul Boutet), Fernand Boutet (Denise Deblois) et Nicole Boutet (Victor Cérovac); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Bernard (ptr). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Myriade pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca ou à la fondation canadienne pour la Dystrophie Musculaire https://muscle.akaraisin.com/ui/ledirectgift/donations/start