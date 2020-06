MARTEL, Robert

À l'institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec le 12 juin dernier, à l'âge de 73 ans est décédé monsieur Robert Martel. Il était le fils de feu Maurice Martel et de feu Simone Fortin. Outre son épouse madame Christa Kemper, il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Manon Tardif) et Mélanie (Stephan Trahan); ses petits-enfants : Audrey-Maude, Joshua et Anne-Sophie; ses frères et sœurs, son beau-frère, ainsi que d'autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5, https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons).