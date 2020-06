Arruda «très préoccupé» par la réouverture de la frontière avec les États-Unis

À moins d’un mois de la réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, le Dr Horacio Arruda dit être «très préoccupé» et déconseille aux Québécois de se rendre sur la côte est américaine et particulièrement en Floride.

«La côte est [américaine] au sud, c’est vraiment très chaud et [le virus y est] vraiment en pleine activité, a-t-il indiqué, jeudi. Je pense que vous êtes mieux de profiter du soleil du Québec que d’aller vous exposer à celui de la Floride.»

En vue de la réouverture de la frontière américaine, le 21 juillet prochain, le directeur national de la santé publique du Québec dit qu’il s’entretiendra avec ses homologues des autres provinces afin de se préparer à cette éventualité.

Les Québécois et les voyageurs en provenance des États-Unis pourraient ne pas s’isoler à leur retour au pays et ainsi entraîner une autre vague de contamination, craint-il.

Déjà, la première vague de contamination au Québec avait été causée en bonne partie par des voyageurs de retour d’Europe où ils avaient contracté la COVID-19, a rappelé le Dr Horacio Arruda.

En attendant, les autorités de santé publique se préparent à différents scénarios y compris celui d’une réouverture de la frontière le 21 juillet.

«Ça veut peut-être dire de la quarantaine, mais de la quarantaine surveillée [pour les voyageurs de retour au pays et] des gens qui vont devoir se faire tester. C’est plein de stratégie advenant que ça rouvre», a indiqué la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

L’un des six critères établis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour considérer la COVID-19 comme contrôlée dans une région donnée prévoit que les risques d’importation de cas doivent pouvoir être bien gérés, a rappelé le Dr Horacio Arruda.