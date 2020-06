CHRÉTIEN, Alain

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juin 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé Alain Chrétien, fils de madame Émilie Morneau et de feu monsieur Gérard Chrétien. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis, autrefois à Saint-Anselme. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Yves (Johanne Tanguay), Gaétan (Lucie Corriveau), André, Lucie (Paul Fortier), Martine (Robert Lamontagne) et Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au CRIC (https://fhdl.ca/faire-un-don/).