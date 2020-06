ROY, Paul-Emile

Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2020, est décédé monsieur Paul-Emile Roy à l'âge de 92 ans, époux de madame Madeleine Dion et fils de feu Viateur Roy et de feu Aurore Francoeur. Il demeurait à Sainte-Claire. La famille accueillera parents et ami(e)s aule vendredi 26 juin 2020 de 19h à 21h etde 9h à 10h,et de là, au cimetière paroissial.Monsieur Roy laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Maurice (Doris Pomerleau), Denise, feu Gertrude (Claude Desbiens), Raymond (Lorraine Roger), Elisabeth (Gilles Audet), Gaston (Huguette Dion), Michel (Lucie Bilodeau); ses 18 petits-enfants et ses 13 arrière-petits- enfants. Il était le frère de: Gilberte, feu Sœur Alice n.d.p.s., Albert (feu Fernande Roy, feu Hélène Raby), Sœur Anita n.d.p.s.,Monique (feu Louis Leblond) et feu Jacqueline (feu Guy Mathieu). De la famille Dion, il était le beau-frère de: Thérèse (Ernest Deblois), feu Sœur Annette o.m.m., feu Sœur Micheline o.m.m.,Gilles (Diane Patoine), feu Edouard (Réjeanne Girard), Simone (feu Gilles Bureau), Fernande (Denis Turmel) et Jeanne d'Arc (Jean-Charles Beaulieu). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Roy a été confié à la