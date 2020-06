HUNTER, Pauline

À l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 16 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé dame Pauline Hunter. Née à Québec le 6 avril 1928, elle était la fille de feu dame Albertine Grenier et de feu monsieur Réginald Hunter. Elle demeurait à Beaupré.Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie Georges Verreault et ses enfants: Mario, Line, Linda, Marlène, Jean-Yves, Sonia; son frère Carol Drolet; son amie Lauraine Villander; ses enfants: Diane Morency, Adélard Morency, Lauraine Morency; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré et du Manoir du Château pour les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de