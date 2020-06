Canac en route vers une année record

« On s’est fait cambrioler ! » C’est avec une pointe d’humour que le grand patron de Canac décrit l’achalandage dans ses établissements du Québec, au cours des dernières semaines. Si la tendance se maintient, la direction prévoit d’ailleurs une « année record » en termes de ventes.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de la chaîne québécoise de quincailleries et de matériaux de construction doivent jongler avec une explosion de la demande, notamment pour tous les produits d’été.

Résultat : aujourd’hui, plusieurs produits ne sont plus disponibles sur les tablettes des succursales. Afin de bien répondre aux clients en magasin, même le service de commandes en ligne a été mis sur pause.

Durant la pandémie, la demande pour les matériaux de construction avait aussi grimpé en flèche, affirmait, en mars, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

« C’est l’enfer. Cela a sorti beaucoup plus vite que ce que je pensais. J’essaie de trouver, par exemple, de la terre noire. Du paillis, je n’en ai plus », indique au Journal le président de l’entreprise, Jean Laberge.

« Il y a eu un engouement terrible pour les produits de jardinage et le bois pour patio. Il me reste également un peu de meubles pour l’extérieur et des barbecues, mais je n’avais jamais vu venir ce train-là », poursuit-il.

Pas les seules

Canac n’est pas la seule entreprise dans son industrie à se retrouver dans cette position.

Récemment, la direction de l’AQMAT affirmait que la majorité des quincailliers avaient eu comme réflexe, en raison de la pandémie, de réduire de 20 % à 50 % leurs commandes estivales.

« Les fournisseurs produisent, mais ils ne sont pas capables de suivre la demande », répond M. Laberge. « D’ici deux semaines, je pense qu’on va revenir à la normale », poursuit-il.

Depuis le début de l’année, par rapport à cette même période en 2019, le chiffre d’affaires de Canac a grimpé de près de 10 %.

« C’est vraiment une année exceptionnelle pour nous. Ce n’est pas drôle de dire cela, mais c’est la réalité », souligne le président. « Les gens n’ont pas plus d’argent à dépenser, mais il a changé de place avec le ralentissement de certaines industries », ajoute-t-il.

Pour les prochains mois, Canac prévoit maintenir son plan de croissance. Une nouvelle succursale ouvrira à La Prairie. Le chantier d’environ 10 millions $ a toutefois été retardé en raison des impacts de la pandémie. Il s’agira du 31e magasin du groupe. Environ 130 emplois seront créés.

Bon an, mal an, Canac ouvre deux établissements par année.