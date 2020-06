CHARTRÉ, André

Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le mercredi 17 juin 2020, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Chartré, époux de feu Colette Labbé, fils de feu Eusèbe Chartré et de feu Germaine Roy. Il demeurait à Saint-Georges.Il était le beau-frère de: feu Françoise (feu Léonard Lessard), feu Hélène, feu Gisèle, Gilberte, Jeannine (feu Julien Paquet), feu Jean-Luc (feu Gervaise Pépin, Pierrette Gilbert), Marc-André (feu Lauriette Rancourt, Nicole Pomerleau) et feu Lilianne (feu Georges Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.