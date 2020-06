Coupe Molson: encore Carey Price

Le gardien a remporté la coupe Molson pour la neuvième fois de sa carrière et pour une deuxième fois de suite, a annoncé le Canadien de Montréal jeudi.

Le numéro 31 a obtenu ce prix après avoir remporté les segments de novembre, décembre et janvier, et avoir terminé au deuxième rang en février. Au classement final de la saison de la coupe Molson, le natif d'Anahim Lake, en Colombie-Britannique, a devancé ses coéquipiers Brendan Gallagher et Nick Suzuki.

Price a fait partie des étoiles d’un match 14 fois durant la campagne, récoltant la première à huit reprises. Il a totalisé 33 points, soit 12 de plus que ses deux plus proches poursuivants.

En 58 matchs cette saison, le gardien a présenté un dossier de 27-25-6, une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d’efficacité de ,909. Il a mené les gardiens de la Ligue nationale pour les minutes jouées (3439 min, 49 s), et ce, pour la deuxième année de suite.

En 2019-2020, le classement de la coupe Molson accordait trois points pour une première étoile, deux pour une deuxième étoile et un pour une troisième.