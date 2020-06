BLAIS, Clémence

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2020, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédée madame Clémence Blais, épouse de feu monsieur Régent Roy. Elle était la fille de feu monsieur Lauréat Blais et de feu dame Rolande Montminy. Elle demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à laElle laisse dans le deuil ses filles: feu Émilie et Joannie (Guillaume Guichard), ses petits-enfants adorés : Antoine, Justin et Rosalie, ses frères et sœurs: feu Lauréanne (Laurin Proteau), Roland (Jeannine Poirier), Réjean (Marie Lislois), Suzanne (Jean-Marie Clairoux), Claude (Chantale Boulet), ses neveux et nièces : Liza-Marie Blais (Justin Caron), Frédérick Blais (Émilie Thivierge-Jobin), Isabelle Blais ((Jérôme Thibault), Sébastien Blais (Marie-Ève Fournier), Véronique Blais (Ghislain Lacombe), Lysiane Clairoux (François Houde), Charles-Étienne Clairoux, David Proteau, Éric Proteau (France Beaudry), ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Roy, ses grandes amies : Ginette, Nicole, Doris et Evelyne, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la