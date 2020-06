Paul Garneau

Au CHUL, le 19 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul Garneau, époux de dame Jeannine Lehoux. Il était le fils de feu dame Bernadette Chamberland et feu monsieur Philémon Garneau. Il demeurait à Québec.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine; sa fille Michelle et son fils Louis (Monique Arsenault); ses petits-enfants: Anne-Françoise (Olivier), William (Mélanie), Thomas (Damien), Edouard (Ele), Charlotte et Victoria (Gabriel); ses arrière-petits-enfants : Liam, Léo et Théodore; ses deux belles-sœurs : Sre Blandine Lehoux et Annette Lehoux (feu Hervé Binette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des services gériatriques spécialisés du CHUL pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière J-9000 Québec (QC), G1J 2G3 Tél. : (418) 663-5155 https://fondationcervo.com/la-fondation/aujourdhui/.