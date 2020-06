FECTEAU, Lévy

A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Abbé Lévy Fecteau, fils de feu Lucienne Bisson et de feu Josaphat Fecteau. Né le 25 mai 1934, il fit ses études primaires à Sainte-Hénédine, ses études secondaires à l'École Apostolique et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il fut ordonné prêtre le 27 mai 1961. Son ministère se partagea ainsi : vicaire à St-Charles 1961 à 1962, il travailla au Collège de Lévis de 1962 à 1980, curé à Saint-Edouard-de-Frampton 1980 à 1986, et à Sainte-Marguerite de 1984 à 1986. Après une année de ressourcement, il fut curé à Saint-Isidore 1987 à 1999. Il exerça d'autres ministères : vicaire dominical à Sainte-Claire 1965 à 1980; vicaire à Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne entre 1999 et 2001 et vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis de 2001 à 2002. Il s'est retiré à la Résidence Déziel de là il exerçait divers ministères occasionnels dont chez les Sœurs de Jésus-Marie, et de Saint-Louis-de-France, ainsi qu'au Centre Dieu des Galeries Chagnon de 2000 à 2015. Il était le frère de : feu Louise (feu François Chabot), Marie-Rose (feu Jean-Louis Pomerleau), et feu Raymond Deschênes), feu Guy (feu Florence Couture), feu Marc, feu Gilles, Bibiane, Pauline (Roch Lefebvre). Il était l'oncle de : Bruno, Alain, Lucie, Judith et Annie Chabot; de Rosanne, Francine Johanne et Clémence Pomerleau; de Gilles et Lyne Fecteau; de Jean-François, Sylvie, Pierre et Suzanne Thibault; de Josée, Manon et Chantal Lefebvre. Lui survivent des arrière-neveux et arrière-nièces des arrière-arrière-neveux ainsi que des cousins, cousines, quelques bons amis et anciens paroissiens dans les diverses paroisses qu'il a dirigées comme curé. Les personnes qui désirent lui rendre une dernière visite, peuvent se présenter au complexeLes proches tiennent également à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sainte-Mère de Jésus (pour St-Isidore) ou à la paroisse Sainte-Famille de Beauce (pour Frampton).