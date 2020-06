COUTURE, Georgette

Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 27 février 2020, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Georgette Couture, épouse de feu monsieur Michel De Roy, fille de feu madame Marie Drouin et de feu monsieur Georges Couture. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils, Martin (Julie Cloutier); ses petites-filles: Marie-Andrée (Clément Gomez), Léa et Laurye; son frère, Adrien; sa belle-sœur de la famille De Roy: Claudette Beaulieu (feu Georges Beaulieu), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Marie-Paul, feu Claire-Hélène, feu Roland, feu Émile, feu Georges-Édouard, feu Maurice, feu Lucien, feu Jean-Marie, feu Albert, feu Patrice, feu Paul-Henri et feu Marcel. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Joseph de Lévis ainsi que celui de la résidence Villa Mon Domaine pour les bons soins prodigués.