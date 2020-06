ROBERT, Monique Fiset

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Monique Fiset, épouse de monsieur Jean-Marc Robert, fille de feu Armand Fiset et de feu madame Gabrielle Côté Fiset. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Luc Robert (Richard Letarte), Mélanie Robert (Jean-Sébastien Desmeules) et Claude Robert; ses petits-enfants : Sophie-Anne Gariépy, Félix-Antoine Gariépy, Éloïse Desmeules, Évelyne Desmeules, Mathilde Desmeules, Lucas Robert Bélanger et Charlie Robert Bélanger; ses frères et sœurs : Michel Fiset (Hélène Simard), Robert Fiset (décédé) (France Gaudreault), Madeleine Fiset (Pascal Rochefort), Pierre Fiset (Jacynthe Gaudreault), Ghislaine Fiset (Guy Poirier), Richard Fiset (Jocelyne Tremblay), Lorraine Fiset (décédée) (Denis Beauchamp); ses petits-enfants par alliance : Isabelle Letarte, Philippe Letarte, Mathieu Letarte; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robert : André (Marie Simard), Hélène (Jean-Marie Bérubé) et Danielle (Michel Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les professionnels de la santé pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.